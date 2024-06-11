نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن شرط وحيد لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل الموافقة على رحيل النجم داني سيبايوس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية فإن النجم داني سيبايوس كشف عدم رضاه من دوره مع نادي ريال مدريد في الموسم المنصرم حيث كان يتوقع أن يؤدي أكثر من ذلك.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن سيبايوس يشعر بالاحباط بسبب عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة اليورو القادمة.

وأوضحت أن مسئولي النادي الملكي لن يفكرون في بيع داني سيبايوس في الميركاتو الصيفي القادم ولن يتم التخلي عنه بسهولة.

وأشارت شبكة ريليفو إلى أن ريال مدريد يعتبر اللاعب سيبايوس بديل جيد يحقق الفارق، وفي حالة وصول عرض مادي جيد للتعاقد معه فإنه سيتم التفكير في الأمر.