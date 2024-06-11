جزر القمر تقفز لصدارة المجموعة.. وليبيا تخسر أمام كاب فيردي في تصفيات المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب جزر القمر سلسلة نتائجه القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالفوز على مضيفه تشاد بنتيجة 2/صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جزر القمر تقفز لصدارة المجموعة.. وليبيا تخسر أمام الرأس الأخضر في تصفيات المونديال

وسجل ميزياني ماوليدا وألفاردو بن هدفي جزر القمر في الدقيقتين 59 و76.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة متفوقا بفارق الأهداف عن غانا صاحب المركز الثاني بينما يقبع منتخب تشاد في المركز السادس والأخير بلا رصيد.

وفي المجموعة الرابعة فاز الرأس الأخضر على ليبيا بهدف سجله ديني بورجيس في الدقيقة 10.