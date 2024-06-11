نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواندا تفوز على ليسوتو وتتصدر المجموعة بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب رواندا مفاجأة بالفوز على مضيفه ليسوتو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب موزيس مابيدا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أحرز هدف المباراة الوحيد جوجيا كويزيرا لاعب منتخب رواندا في الدقيقة 45، ليخطف لمنتخب بلاده 3 نقاط غالية.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد رواندا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يتجمد رصيد ليسوتو عند 5 نقاط في المركز الرابع.

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

1- رواندا: 7 نقاط

2- جنوب إفريقيا: 7 نقاط

3- بنين: 7 نقاط

4- ليسوتو: 5 نقاط

5- نيجيريا: 3 نقاط

6- زيمبابوي: 2 نقاط