نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرفض بيع كريستنسن لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بيع النجم الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب احتياج البارسا له.

وبحسب الصحفي لويس روخو فإن اللاعب أندرياس كريستنسن لن يرحل عن نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وسوف يستمر معهم في الموسم المقبل.

وأكد أن كريستنسن سوف يكون له دور بارز في خط وسط النادي الكتالوني في الموسم الجديد وسوف يتم الاعتماد عليه بشكل كبير تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك.

وعلى الرغم من أن القيمة التسويقية للاعب كريستنسن مرتفعة وتتراوح بين 30 و40 مليون يورو إلا أن نادي برشلونة قرر بقاء اللاعب ضمن صفوفه.