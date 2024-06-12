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أحمد جودة - القاهرة - منتخب السويس يستدرج حرس الحدود وسبورتنج يسعى لهزيمة الترسانة

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.





1- منتخب السويس مع حرس الحدود



على ستاد السويس يستدرج منتخب السويس متذيل المجموعة بقياده سعد فاروق برصيد نقطة في محاولة الاخيره للحفاظ على حظوظ الصعود فريق حرس الحدود متصدر المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 7 نقاط.

حقق فريق حرس الحدود الفوز بهدف دون رد سجله اسلام سمير.



2- سبورتنج مع الترسانة



على ستاد حرس الحدود بالمكس يسعى فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق، للثأر من فريق الترسانة بقيادة حسين شكري، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالدورة الرباعية سجلها مودي شلاطة هدفين واجستن اوتو هدف من ركلة جزاء.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد4 نقاط، الترسانة في المركز الثاني، فيما يأتي سبورتنج في المركز الثالث.

الترتيب

1- حرس الحدود 7 نقاط

2- الترسانة 4 نقاط

3- سبورتنج 4 نقاط

4- منتخب السويس نقطة