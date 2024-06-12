نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس تشيلسي على موهبة برازيلية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي على التعاقد مع موهبة برازيلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن نادي ريال مدريد مهتم بشكل كبير جدا بالتعاقد مع النجم بيدرو ليما لاعب نادي سبورت ريسيفي البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن نادي تشيلسي هو الآخر أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الشاب بيدرو ليما حيث أن ريال مدريد سوف يواجه منافسة صعبة في تعاقده مع اللاعب.

وأوضحت أن مسؤولي نادي سبورت ريسيفي البرازيلي يستهدفون الحصول على مقابل مادي جيد نظير بيع اللاعب بيدرو ليما صاحب الـ 17 عاما في فترة الانتقالات المقبلة.

ويذكر أن نادي ريال مدريد نجح في الميركاتو الماضي في التعاقد مع موهبة برازيلية وهو النجم إندريك وسوف ينضم إلى الفريق في الموسم الجديد.