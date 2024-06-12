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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب الإمارات مع ضيفه منتخب البحرين 1 /1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثامنة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

الإمارات تتعادل مع البحرين بهدف لمثله في تصفيات المونديال

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن منتخب البحرين صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب اليمن المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل منتخب نيبال الترتيب دون رصيد من النقاط.

وتقدم منتخب البحرين في الدقيقة الرابعة عن طريق مهدي عبد الجبار، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق سلطان الأميري.