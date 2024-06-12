عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه عن كواليس مسيرته الاحترافية وتألقه مع المنتخب المصري مؤخرا اخرها تسجيل هدفين أمام بوركينا فاسو.

وجاءت تصريحات تريزيجيه عبر برنامج الكورة مع فايق، والذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وقال تريزيجيه: "لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي لأن هذا لن يزيد من شأني".

هدفي كأس العالم مرة أخرى

وتابع: "كل لاعبي منتخب مصر لديها أهداف، وأنا لدي هدف واضح وهو اللعب في كأس العالم مرة أخرى، وأرى أن هذا الجيل سيفعل شيئ في كأس العالم حال التأهل".

وأضاف: "محمد صلاح قائد داخل وخارج الملعب ويريد فعل شيء لمنتخب مصر، هو تعرض لإصابة قوية في كأس الأمم والهجوم الذي حدث لم يؤثر علينا".

واختتم: "لا توجد أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح، والحديث عن رفض صلاح التبديل غير صحيح وحسام بيكبر صلاح في محاضرات منتخب مصر".