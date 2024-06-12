ميدو: على حسام حسن الابتعاد عن الأزمات.. الجميع يساند المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بالابتعاد عن الأزمات، مُشيرًا إلى أنه يركز على مجموعة صغيرة فقط تنتقد أداء المنتخب.

ميدو يطالب حسام حسن بالابتعاد عن الأزمات

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات حسام حسن جعلت الجميع ينشغل عن المباراة، ويركزون فقط في طريقة تصريحاته، فهو يضع اهتمامه بمجموعة صغيرة تنتقد المنتخب".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن لديهما طباع خاصة في شخصيتهما، وأؤكد أن مصر بأكملها خلف حسام حسن وإبراهيم حسن، الجميع يحلم بتواجد مصر في أدوار بعيدة في كأس العالم.. نحن لسنا أقل من المغرب".

وتابع: "رأينا الجماهير في مباراة بوركينا فاسو، لقد تواجد نحو 40 أو 50 ألف متفرج في المدرجات، وهذا معناه أن الجميع يريد تأهل المنتخب ويساندونه، الجميع لديه ذكريات جيدة مع حسام وإبراهيم حسن".

وأكمل: "منتخب مصر في مكانة جيدة بالمجمل العام، وهذه بداية جيدة لحسام حسن، ونريد الهدوء في الفترة القادمة، والجميع يدعم المنتخب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على حسام وإبراهيم حسن الابتعاد عن الأزمات، لماذا لا نتأهل للدور القادم من كأس العالم لأول مرة في مسيرتنا".