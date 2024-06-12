انت الأن تتابع خبر فوز النشامى على السعودية بهدفين مقابل هدف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز المنتخب الوطني على السعودية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وبذلك الفوز حصد منتخب النشامى صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم .



وتقدم المنتخب السعودي في النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب علي محمد قبل أن يقلب النشامى الطاولة بتسجيله هدفين عن طريق كل من علي علوان في الدقيقة 27 ، ونور الروابدة في الدقيقة 45 .



وبهذا الفوز اعتلى منتخب النشامى ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة متفوقا على السعودية بفارق الأهداف .



وكان منتخبا الأردن والسعودية قد ضمنا التأهل رسميا للدور الحاسم من التصفيات منذ الجولة الماضية .