تريزيجيه: أقاتل بقوة مع المنتخب من أجل إسعاد 100 مليون مصري.. وهذا هو هدفي في الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، عن الجيل الحالي للمنتخب الوطني، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تريزيجيه: أقاتل بقوة مع المنتخب من أجل إسعاد 100 مليون مصري

وقال محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي فى حوار خاص فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "اقاتل بقوة في مباريات منتخب مصر من أجل إسعاد 100 مليون مصري".

وتابع: "اعرف احساس اللعب باسم مصر والوصول لكأس العالم ولدي رغبة لتكرار المشاركة في المونديال".

وأضاف: "الجيل الحالي قادر يعمل حاجة في كأس العالم ويعوض مشاركتنا السابقة التي لم تكن على قدر طموحنا".

وواصل: "نجحت في استغلال المساحات في دفاع بوركينا فاسو وسجلت الهدف الأول من رأسية توقعتها قبل أن تصلني".

وشدد: "اتدرب كثيرا على هدفي الثاني في مباراة بوركينا فاسو وأجهز نفسي لكل المواقف خلال المباريات".

وأكمل: "اتدرب بشكل فردي مع مدرب المهاجمين في الأندية التي ألعب فيها من أجل تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

واستكمل: "جاريدو وظفني في مراكز الهجوم وطورني على اللمسة الأخيرة والتسجيل بعد تصعيدي مع الأهلي".

واستطرد: "احب مشاهدة المباريات من أجل التعلم والاستفادة الفنية، وأقرأ ورد يومي من القرآن الكريم واجتهد في عملي دائما".

وشدد: "كل هدفي في الحياة أن أغلب نفسي وأتطور يوميا عن اليوم السابق ولا أقارن نفسي بأحد".

وأضاف: "انتظرت الفرصة كثيرا في سن صغيرة رغم المطبات الصعبة في حياتي، أنا عايش حياتي للكرة فقط بجانب أسرتي وليس لدي بيزنس خاص".

واختتم تريزيجيه حديثه قائلًا: "ادعو الله دائما اللهم اجعلني في عين الناس كبيرا وفي عيني صغيرا".