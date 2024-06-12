عصام عبدالفتاح: أرفض العودة مرة آخرى لقيادة لجنة الحكام المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام عبدالفتاح، أنه لن يعود مجددًا لرئاسة لجنة الحكام المصرية مرة آخرى، مشيرًا إلى أن المتغيرات ستكون صعبة للغاية خلال المرحلة المقبلة في التعامل مع التحكيم المصري.

أرفض العودة مرة آخرى لقيادة لجنة الحكام المصرية

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة etc: "البعض يتعامل مع منظومة التحكيم على أنه الحلقة الأضعف في كرة القدم بشكل عام، البعض تحدث معي في وقت سابق عن العودة مجددًا للجنة الحكام".

وأضاف: "عندما رحلت من اتحاد الكرة لم يقوموا باقالتي، وطلبوا مني البقاء مع الخبير الأجنبي، لكن قولت لهم أنه ليس خبير، وأي فشل سوف أتحمله بينما النجاح سوف ينسب للبرتغالي".

وواصل: "أتمنى يتولى وجه جديد رئاسة لجنة الحكام وسيحظى بدعم الجميع في الموسم المقبل".

وزاد: "سأرفض أي عرض لتولي لجنة الحكام، لأنني (تقيل على قلب ناس معينة)، احترم كل الأندية واتعامل معهم بشكل حيادي تام، والجو العام حاليا سيكون من الصعب وجود ناس تفكر في تطوير التحكيم بشكل عام".

وأكد: "ملف انتخابات اتحاد الكرة أيضا مغلق بالنسبة لي، والنزول ضمن قائمة واحدة يكون ضمن مجموعة متجانسة".

وأشار إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا ليس لديه جديدًا ليقدمه، ولدي لوم كبير على المصريين العاملين في اللجنة بضرورة نقل الحقيقة لمجلس إدارة اتحاد الكرة.. وهم يمتلكون مواصفات أفضل من بيريرا لإنه فشل في المهمة تماما، وأي شخص منصف يرى ذلك وهو يتقاضى امولا دون تقديم أي جديد لمنظومة التحكيم.

وواصل: "يجب محاكمة من جلب بيريرا وقبله كلاتنبرج بتهمة اهدار المال العام، فهو يحصل على راتب كبير دون أن يقدم اي شئ للتحكيم".

وأتم: "قد استمر لمدة عام واحد فقط وسأبعد تماما عن مشهد التحكيم، واحتمال كبير ان اواصل التعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، واريد اعتزال العمل كإداري في مجال التحكيم".