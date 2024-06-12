نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحصول على أربع نقاط في أول مباراتين رسميتين تحت قيادة المدير الفني حسام حسن هو إنجاز جيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تجميع النقاط للتأهل إلى كأس العالم.

حسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

وأشار الكومي إلى أنه سيتم عقد جلسة مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي، روجيرو ميكالي، لمعرفة احتياجاته، وفي حال رغبته في ضم محمد صلاح إلى أولمبياد باريس، سيتم التواصل مع نادي ليفربول الإنجليزي لبحث إمكانية ضمه.

وأضاف الكومي أنه سيتم تنظيم دوري استثنائي، والأقرب هو تطبيق نظام دوري المحترفين، وقد أعلن أحمد دياب عن وجود دوري استثنائي في الموسم المقبل.

وأفاد أيضًا بأن الشؤون القانونية تعمل على التفاوض مع محامي المدير الفني السابق، روي فيتوريا، لحل أزمة الغرامة المفروضة عليه، مشيرًا إلى أن الأمور باتت قريبة من الحل.

واختتم الكومي تصريحاته قائلًا إن البرتغالي فيتور بيريرا مستمر في منصبه كرئيس للجنة الحكام، مؤكدًا أنه يقوم بعمل جيد حتى الآن.