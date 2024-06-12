أيمن يونس: توظيف صلاح في المنتخب خاطئ.. ولا نريد أن نكون كومبارس المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن توظيف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة خاطئ، مُشيرًا إلى أنه على المنتخب البحث عن تقديم إنجاز في كأس العالم 2026.

أيمن يونس: توظيف صلاح في المنتخب خاطئ

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية حاليًا تأخذ عقول الجماهير، ولكن يجب أن يكون منتخبنا الوطني هو الأهم.. هل نريد أن نكون ديكور أو كومبارس في كأس العالم؟ الآن علينا أن نقدم إنجاز مثل منتخب المغرب، وألا نسعد بتعادلين وهزيمة".

وأضاف: "حسام حسن لم يحصل على وقته، وهذا يظهر في الملعب، فتوظيف محمد صلاح في الملعب غير مجدي وغير مفيد، مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن فقط، كما أن شخصية بعض اللاعبين لم تكتمل حتى ينضموا لمعسكر المنتخب في الفترة الحالية".

وتابع: "على حسام وإبراهيم حسن تجاوز جميع الأزمات، ونحن ننتقد في حدود الأدب.. هناك من يوجه الانتقادات لهما في أمور غير فنية، وهذا لا يصح، ولكن عليهما أيضًا عدم الالتفات لذلك، وعدم الرد.. قيمتهما الآن كبيرة".

وأكمل: "من الواضح أن حسام وإبراهيم حسن مضغوطين، ومن الواضح أن هناك من ينقل لهما أولًا بأول ما يُقال عنهما، وهذا غير صحيح، يجب أن يكون هناك حالة من الهدوء".

وواصل: "المدرب شخصيته تختلف عن شخصية اللاعب، ويجب أن يحصل حسام حسن على وقته في هذه المرحلة من التحول، كما يجب أن يحصل على الدعم والصبر، هو مازال يتعرف على قدرات اللاعبين".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر دائمًا كان يفوز تحت غطاء الأسرة الواحدة، وهذا منذ فترة محمود الجوهري، وعندما تحدث خلافات بين اللاعبين أو الجهاز الفني يخسر من أي فريق".