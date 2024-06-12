عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، كواليس حديثه مع ساديو ماني نجم منتخب السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، التي توج بها أسود التيرانجا على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.

تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني

وقال محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي فى حوار خاص فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "تصفيات كأس العالم مثل الدوري ونتائج الآخرين تساعدنا".

وتابع: "المباريات الخارجية تلعب في ظروف صعبة ونخوضها بطريقة أخطف واجري".

وأضاف: "تغييرات حسام حسن صنعت الفارق في مباراة غينيا بيساو".

وشدد: "أي شخص يتمنى خسارة منتخب بلده "عنده مشكلة كبيرة في حياته".

واكمل: "حسام حسن قال لصلاح انت كويس، قاله أه أنا كويس ولم يرفض التبديل".

وأوضح: "حسام حسن بيكبر بصلاح في محاضرات منتخب مصر، والأجواء جيدة جدا".

واستكمل: "لعبت على مسؤوليتي مع منتخب في أمم إفريقيا 2021 رغم تحذيرات فريقي بسبب عودتي من الإصابة".

وواصل: "خسارة لقب أمم إفريقيا 2021 كان كابوسا بالنسبة لي وكسرتني لأن هدفي كان اللقب".

وأوضح: "ساديو ماني قال لي احنا أول مرة نكسب أمم إفريقيا لكن انتوا عندكوا منها 7".

واختتم تريزيجيه حديثه قائلًا: "صلاح يقول دائما أن ما ينقصه الفوز مع منتخب مصر بأمم إفريقيا".