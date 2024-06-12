نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتفاوض مع باتشيكو لإنهاء أزمة مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الدرديري الناقد الرياضي، أن الزمالك سيعمل بكل تأكيد على حل أزمة إيقاف القيد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد، وفي كل الأحوال سيكون هناك صفقات جديدة.

الزمالك يتفاوض مع باتشيكو

وتابع الدرديري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك قريب من التوصل لاتفاق مع محامي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، ولكن الأزمة هي مدة تقسيط المستحقات".

وأضاف عمرو الدرديري: "الزمالك يتفاوض الآن مع جايمي باتشيكو المدير الفني السابق من أجل حل أزمته، والنادي يعمل على تجميع الأموال لسداد الغرامات التي ضده".