نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حرب: معسكر ناجح للمنتخب الأولمبي وتجهيزات مكثفة لأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي المصري، أن المنتخب أنهى معسكره الأخير بعد خوض مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار، حيث أعرب المدير الفني روجيرو ميكالي عن إعجابه بأداء اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء بدني وفني قوي.

معسكر ناجح لمنتخب مصر الأولمبي

وأشار: " إلي هذه المباريات ساهمت في تجربة معظم اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس، والذي سيتم الإعلان عنه في 3 يوليو المقبل".

وزاد: حرب في تصريحات لبرنامج "رقم 10" على القناة الأولى، إلى أن المنتخب سيخوض معسكرًا جديدًا وأخيرًا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك في مدينة بوردو الفرنسية بدءًا من 10 يوليو. وخلال هذا المعسكر، سيلعب المنتخب مباراتين وديتين، الأولى أمام أوكرانيا في 14 يوليو، بينما يجري تحديد هوية المنتخب المنافس في المباراة الثانية.

وأضاف: " أن المنتخب اعتذر عن المشاركة في بطولة تولوز الدولية الودية التي تحولت إلى بطولة لمنتخبات تحت 20 سنة، كما رفضوا خوض تجارب ودية أخرى في المعسكر الأخير بسبب تخوفات طبية تتعلق بصحة اللاعبين وطول مدة السفر والإجهاد".

وذكر:"أن منتخب مالي قد يكون منافسًا محتملًا في الدور الثاني بالأولمبياد، لذا كانت مواجهة منتخب إفريقي قوي مثل كوت ديفوار خطوة مهمة قبل المشاركة في دورة ألعاب باريس 2024".

وتابع: " ضرورة التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، لمعرفة موقف مصطفى محمد وطبيعة إصابته، مشيرًا إلى أن إصابة أي لاعب مهم تثير القلق".

أوضح:" المنتخب لم يرسل بعد أي خطابات للأندية التي تضم لاعبين كبار مرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي، وأنه سيتم عقد اجتماعات مع المدير الفني ميكالي لتحديد الأسماء ومخاطبة الأندية في الفترة المقبلة".