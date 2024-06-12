نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يعلن موعد ودية أوكرانيا.. وموقفه من ضم ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حرب، مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن المنتخب سيواجه أوكرانيا وديًا في 14 يوليو، ولم يتم طلب ضم أي لاعب فوق السن من الأندية حتى الآن استعدادًا للأولمبياد.

موعد ودية أوكرانيا وضم منعم وعاشور

وأوضح حرب أن تجربة مواجهة منتخب كوت ديفوار كانت مميزة لتجربة بعض العناصر قبل أولمبياد باريس 2024.

وأضاف أن المعسكر القادم سيبدأ في 10 يوليو، وسيتم خوض مباراة ودية أمام منتخب أوكرانيا في 14 يوليو، وجاري الاتفاق على مباراة ودية أخرى في 17 يوليو.

وأشار محمود حرب إلى أنه لم يتم طلب ضم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور من الأهلي للأولمبياد، ولم يتم التواصل مع أي نادٍ لضم أي لاعب كما تردد. وأكد أن روجيرو ميكالي، المدير الفني، لم يستقر على أي لاعب للانضمام حتى الآن.