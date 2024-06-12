أسطورة مانشستر يونايتد: أتمنى تدريب أحد الفرق المصرية.. ويجب أن يذهب صلاح إلى السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب دوايت يورك، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في تدريب أحد الفرق المصرية في المستقبل القريب. كما قدم رأيه حول النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

تصريحات دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد

قال يورك في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "مصر أهدت للعالم نجمًا عظيمًا مثل محمد صلاح".

وأضاف: "صلاح صنع تاريخًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي، ويمكنه الاستمرار لموسم آخر خاصة مع قدوم مدرب جديد. لكني أعتقد أن الوقت قد حان له للانتقال إلى الدوري السعودي وتجربة اللعب هناك".

وأشار يورك إلى مستقبل كيليان مبابي قائلًا: "مبابي سيحدث فارقًا كبيرًا مع ريال مدريد، وكان الله في عون الفرق التي ستواجههم الموسم المقبل".

واختتم يورك حديثه بالقول: "أعمل حاليًا في مجال التدريب وأتمنى حقًا أن أعمل في أحد الدوريات العربية، وخاصة في مصر أو الإمارات. أتمنى تدريب أحد الفرق المصرية حقًا".