وكيل "موكوينا" نجم صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جلين بينكين وكيل أعمال اللاعب موكوينا، نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكوينا

وقال جلين بينكين وكيل موكوينا لاعب صن داونز فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "لا يوجد أي مفاوضات بين الأهلي وموكوينا والنادي لم يتحدث مع صنداونز".

وتابع: "تلقينا عدة عروض من أجل موكوينا لكننا سنحسم الموقف قريبا".

وأضاف: "لم يتم إبرام أي اتفاق مع الأهلي، وموكوينا يرتبط بعقد مع صنداونز مستمر لعامين مقبلين".

وشدد: الوكرة لم يتوصل لأي اتفاق مع صنداونز من أجل ضم موكوينا كما تردد مؤخرًا".

وأردف: "هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا نصح موكوينا بالرحيل لكنه من وجهة نظره واللاعب سعيد بالتواجد في صفوف صنداونز في الوقت الحالي ".

واختتم جلين بينكين وكيل موكوينا لاعب صن داونز حديثه قائلًا: "صنداونز يمكن أن يجدد عقد موكوينا لعام آخر ونحترم تعاقدنا مع النادي الجنوب إفريقي".