نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه: المنافسة قوية بيني وبين مرموش ورمضان في المنتخب.. وحسام حسن مدرب كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وعن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصريحات تريزيجيه عن حسام حسن

وقال محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي فى حوار خاص فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "حسام حسن مدرب كبير".

وتابع: "حسام حسن مدرب كبير ويحب بلده كثيرا ويسعى للنجاح بالمجموعة الحالية للاعبين".

وأضاف: "المنافسة قوية للغاية بيني وبين مرموش ورمضان صبحي في مركزي بمنتحب مصر".

وشدد: "محمد صلاح قائد داخل الملعب وله دور كبير خارج الملعب ويحب بلده كثيرا".

وواصل: "إصابة صلاح مع منتخب مصر بأمم إفريقيا كانت قوية على غير المتوقع، وكانت تحتاج لوقت طويل للعلاج".

وأردف: "جالي فيروس من الأطعمة وسقطت خلال صلاة دوت الخليج قبل مباراة الكونغو في أمم إفريقيا".

واختتم محمود حسن تريزيجيه حديثه قائلًا: "كنا هنرجع بالبطولة لو واقفين على رجلينا في أمم إفريقيا لكن الظروف لم تساعدنا".