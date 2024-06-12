نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستقام بعد أيام قليلة من الآن، في دولة ألمانيا التي تستضيف البطولة.

موعد افتتاح كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، في مواجهة قوية تجمع بين منتخب ألمانيا أمام أسكتلندا؛ يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو الجاري.

وسيتسضيف ملعب أليانز أرينا، في دولة ألمانيا، المواجهة المرتقبة بين منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد أسكتلندا الافتتاحية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، داخل الشرق الأول وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا عبر قناة beIN Sports max 2.