نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024"، والقنوات الناقلة لها، حيث ستنطلق أحداث البطولة بعد أيام قليلة.

موعد انطلاق مباريات يورو 2024

وستنطلق المباراة الافتتاحية بين منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا، يوم 14 يونيو الجاري، وذلك على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من يورو 2024

ألمانيا ضد اسكتلندا، يوم 14 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

هنغاريا ضد سويسرا، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيا ضد كرواتيا، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

إيطاليا ضد ألبانيا، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بولندا ضد هولندا، يوم 16 يونيو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سلوفينيا ضد الدنمارك، يوم 16 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

صربيا ضد إنجلترا، يوم 16 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رومانيا ضد أوكرانيا، يوم 17 يونيو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بلجيكا ضد سلوفاكيا، يوم 17 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النمسا ضد فرنسا، يوم 17 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تركيا ضد جورجيا، يوم 18 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البرتغال ضد التشيك، يوم 18 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعتها بشكل حصري لبث مباريات بطولة يورو 2024، عبر شاشاتها المختلفة، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.