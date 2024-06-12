نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لنهائيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة بشكل حصري لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، بمشاركة العديد من المنتخبات القوية.

موعد انطلاق مباريات يورو 2024

ومن المنتظر أن يتم انطلاق المباراة الافتتاحية من بطولة يورو 2024، بين منتخب ألمانيا مع نظيره المنتخب الاسكتلندي، يوم 14 يونيو الجاري على ملعب أليانز أرينا.

حيث ستنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أوروبا يورو 2024

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، منذ أيام قليلة، عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث المباريات عبر القنوات التالية: