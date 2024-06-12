نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مع نظيره اسكتلندا يوم بعد غد الجمعة 14 يونيو 2024 على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى برفقة منتخبات اسكتلندا، المجر، سويسرا.

موعد مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح اليورو 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح اليورو 2024

تذاع مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.