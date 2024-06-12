نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فاركو مساء يوم الجمعة المقبلة 14-6-2024 على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك في إطار الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو يوم الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.