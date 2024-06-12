موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم الجمعة المقبلة 14 يوينو 2024 على استاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.