نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب السويس وحرس الحدود في دورة الترقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم فعاليات الجولة الرابعة من عمر الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويخوض منتخب السويس مواجهة مثيرة أمام صاحب الصدراة حرس الحدود وذلك بحثا عن إنعاش اماله في المنافسة على الصعود.

ويتواجد حرس الحدود على الصدراة برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، بينما على الجانب الاخر يتواجد منتخب السويس في المركز الأخير بنقطة وحيدة من التعادل.

موعد مباراة مباراة منتخب السويس وحرس الحدود في دورة الترقي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في السويس المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة منتخب السويس وحرس الحدود في دورة الترقي

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.