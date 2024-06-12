نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 14 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة، في الدوري المصري الممتاز.