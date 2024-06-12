الرياضة

القنوات الناقلة لمواجهة منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب ألمانيا لخوض أولى مبارياته ضد منتخب اسكتلندا، على ملعب «أليانز أرينا»، معقل بايرن ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مبارة منتخب ألمانيا وإسكتلندا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب ألمانيا ونظيره الاسكتلندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات يورو 2024.

القنوات الناقلة لمواجهة منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا

وتذاع مباراة منتخب ألمانيا ونظيره المنتخب الاسكتلندي، عبر قناة BeIN Sports HD 1 Max، وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لبطولة اليورو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقع منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من: اسكتلندا، والمجر، وسويسرا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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