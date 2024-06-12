القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر والدور الأول بمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الدور الأول وتحديدا الجولة الحادية عشر، في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل في اليوم الموافق 14 يونيو الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 مؤجلات من الدور الأول والثاني.