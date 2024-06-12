موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة

ويمتلك الفريقين في جعبتهم 4 نقاط والذي جعلت الفريقين يحتلون المركز الثاني والذي تواجد فيه الشواكيش بفارق الأهداف، بينما تواجد سبورتج في المركز الثالث بالرصيد ذاته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012