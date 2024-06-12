نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تنطلق اليوم فعاليات الجولة الرابعة من عمر الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
ويخوض الترسانة مواجهة قوية أمام سبورتنج أملا في فض الاشتباك على الوصافة وملاحقة المتصدر نادي حرس الحدود.
ويمتلك الفريقين في جعبتهم 4 نقاط والذي جعلت الفريقين يحتلون المركز الثاني والذي تواجد فيه الشواكيش بفارق الأهداف، بينما تواجد سبورتج في المركز الثالث بالرصيد ذاته.
موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.
ويستقبل استاد حرس الحدود المباراة المرتقبة بين الفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة مباراة سبورتج والترسانة في دورة الترقي
تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.