نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يستهدف التعاقد مع صخرة برشلونة.. ليس أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترصد إدارة نادي النصر السعودي، حسم التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع.

وكانت كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن هناك رغبة من أندية الدوري السعودي للمحترفين، في حسم التعاقد مع النجم الدولي رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر السعودي يرغب في ضم كريستنسن من برشلونة

وبحسب ما ذكره موقع" todofichajes "؛ فإن نادي ‎النصر السعودي، يدرس حسم التعاقد مع مدافع فريق برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى استعداد لتقديم عرض مالي ضخم لموافقة النادي الكتالوني على بيعه بشكل رسمي.

برشلونة يرفض رحيل كريستنسن

وأشارت تقارير صحفية إسبانية منذ أيام قليلة، أن نادي برشلونة الإسباني، يرفض رحيل أندرياس كريستنسن نجم الفريق، وذلك بسبب حاجة الفريق لخدماته.

كما أن المدرب الجديد هانزي فليك يود استمراره، نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، والمستوى الرائع الذي ظهر به في الفترة الأخيرة مع البرسا.

