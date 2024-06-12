نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يبدأ مهام عمله في برشلونة بحل 8 قضايا شائكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهم وأبرز القضايا التي سيعمل الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد على مناقشتها ومعالجتها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن برشلونة خلال الأسابيع الماضية تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك 8 قضايا على فليك حلها في أسرع وقت ممكن داخل أروقة النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية القضايا التي سيعمل فليك على معالجتها في الفترة القادمة، والتي جاءت على النحو التالي:

‏1- تحديد خطة الموسم التحضيري كاملة.

‏2- تحديد جميع أعضاء الطاقم.

‏3- تحديد مستقبل كانسيلو وفيليكس.

‏4- اختيار اللاعبين الشباب الذين سيُرافقون الفريق الأول في التحضيرات.

‏5- المحور.

‏6- الأجنحة.

‏7- تحديد مستقبل روكي.

‏8- تحديد مستقبل فاتي.

