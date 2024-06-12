نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات أزمة إيقاف رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، التفاصيل كاملة بشأن أزمة رمضان صبحي الأخيرة ومدة ايقافه حال ثبوت تعاطيه المنشطات.

التفاصيل كاملة لأزمة رمضان صبحي ومدة إيقافه حال ثبوت تعاطيه للمنشطات

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أنه حسب تصريحات الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحاته معه أمس:" أن رمضان صبحي هو من طلب جلسة استماع ثانيه "

وتابع، الجلسة الأولى استمرت أكثر من 10 ساعات وهذا حدث لأول مرة يحدث.

وأضاف، بخصوص إمكانية لعبه بين جلسة الإستماع الأولى والثانية من الممكن أن يشارك رمضان صبحي مع فريقه، أكد الدكتور حازم أنه لا يصح مطلقًا مشاركة اللاعب إلا بعد صدور حكم نهائي في الجلسة الثانية.

وأوضح أن أزمة رمضان الحقيقة في وجود تلاعب في العينة وانتهاك قواعد اللاعب، وحال ثبوت ذلك سيتعرض اللاعب للإيقاف لمدة تصل من عامين إلى أربعة أعوام.

واضاف، من الممكن أن يتم الحكم ببراءة اللاعب، وفي حالة حدوث ذلك، نخاطب منظمة " الوادا " وأما أن توافق أو تستأنف وفي حالة استئنافها ستحدث أزمة أخرى للاعب.

وأتم شوبير، أنا أتمنى انتهاء الأزمة وعدم تعرض اللاعب لأي عقوبة.

