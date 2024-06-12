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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي برشلونة الإسباني على عقد صفقة تبادلية مع باير ليفركوزن الألماني خلال فترة زمنية الصيفية المقبلة من أجل أن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم القادم.

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وباير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي

وأعلن برشلونة منذ عدة أسابيع تعيين كلمة هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج في الموسم الماضي.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الكتالونية، أن أنسو فاتي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد يدخل في عملية التعاقد مع فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل تحت قيادة فليك.