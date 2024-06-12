نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل مبابي.. باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم جوهرة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسة قوية مع نادي برشلونة الإسباني، لحسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع بديل مبابي

ويسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمحاولة التعاقد مع نجم جديد ليكون بديل للاعب المميز كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي انتقل بشكل رسمي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، عقب انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

باريس سان جيرمان يرصد التعاقد مع لويس دياز

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية إنجليزية؛ فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في حسم التعاقد مع اللاعب لويس دياز، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وتابعت، أن نادي باريس سان جيرمان، حدد مبلغ 75 مليون دولار، لتقديم عرض رسمي إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بضم لويس دياز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديل كيليان مبابي في الفريق.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، كذلك يسعى للتعاقد مع لويس دياز من صفوف ليفربول، ولكنه حتى الآن لم يتقدم بعرض رسمي إلى الريدز، لضم اللاعب قبل أن يفكر النادي الباريسي في الحصول على خدماته.