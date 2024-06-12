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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن نادي بورتو البرتغالي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بورتو ينافس يوفنتوس على التعاقد مع نجم برشلونة

ووفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن بورتو يريد التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة البرتغالية أن بورتو سيواجه منافسة شرسة من قبل يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع مهاجم برشلونة في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد أعطى الضوء الأخضر لرحيل فيتور روكي في الميركاتو الصيفي.

