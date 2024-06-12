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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم النادي الأهلي مع الفريق بسوق الانتقالات الصيفية.

مفاجأة صادمة لنجم الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن إدارة النادي الأهلي أجلت حسم موقف أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأوضح، اللاعب حزين بسبب تأجيل حسم موقفه في الفترة الحالية، خاصةً بعد ظهوره بأداء رائع في الفترة الأخيرة.

وتابع، اللاعب يرغب في حسم موقفه مع إدارة النادي الأهلي سواء بالعودة من جديد أو الرحيل نهائيا عن الفريق.

وأشار، قندوسي أكد في حواره مع مسئولي الأهلي أنه لا يرغب في الاستمرار مع سيراميكا كليوباترا وفقًا لرؤية الإدارة، وهو يعتبر ذلك قرار شخصي له.

وأتم، الموضوع لم يتم حسمه بعد، لكنه سيحدث به أزمات قائلا " حنشوف أيه اللي هيحصل لأنه الموضوع حيتكهرب شوية يعني ".

