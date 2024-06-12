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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإبقاء على إريك تين هاج في منصب المدير الفني للفريق.

موقف تين هاج من الاستمرار في تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل

وأمضى مسؤولو يونايتد الأسبوعين الماضيين في مراجعة أداء الفريق الأول بشكل كامل خلال موسم 2023 / 2024، مما أثار التكهنات بشأن مستقبل تين هاج.

وكشفت بي أيه ميديا أن إدارة يونايتد قررت الإبقاء على المدرب الهولندي /54 عاما/ في منصبه بعد النظر في جميع الاحتمالات.

وتردد أن مسؤولي النادي بدأوا المفاوضات مع تين هاج لتمديد التعاقد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، أجرى محادثات مع توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي السابق، في فرنسا الأسبوع الماضي مع تزايد الغموض حول مصير تين هاج.