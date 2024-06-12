نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| الصن: مانشستر وأرسنال يتنافسان على جوهرة بولونيا.. ميرور: بايرن ميونخ يستهدف ضم جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 12-06-2024

جدد تشيلسي اهتمامه بمهاجم أستون فيلا وكولومبيا جون دوران، 20 عامًا. (تلجراف).

يجري يوفنتوس محادثات متقدمة للتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي دوجلاس لويز البالغ من العمر 26 عامًا من أستون فيلا. (سكاي سبورتس).

ويظل مدافع تشيلسي وإنجلترا ليفي كولويل، 21 عامًا، هدفًا لبايرن ميونيخ على الرغم من اهتمامه باللاعب الألماني البالغ من العمر 28 عامًا ومدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه. (سكاي ألمانيا).

بدأ بايرن المفاوضات مع ليفركوزن من أجل تاه. (بيلد).

لكن كولويل استقر في تشيلسي ولا يريد النادي بيعه. (الصن).

مانشستر وأرسنال يتنافسان على جوهرة بولونيا

يستعد مانشستر يونايتد لمنافسة آرسنال في سعيه للتعاقد مع مهاجم بولونيا الهولندي جوشوا زيركزي البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني. (الصن).

يتفوق وست هام على أستون فيلا وتوتنهام في السباق للتعاقد مع مهاجم روما الإنجليزي تامي أبراهام البالغ من العمر 26 عامًا. (لا جازيتا بالإيطالية).

يواجه أرسنال تحديًا للحفاظ على مهاجم منتخب الدنمارك تحت 17 عامًا تشيدو أوبي مارتن، 16 عامًا، المطلوب من قبل بايرن ميونيخ. (مترو)

وضع مانشستر يونايتد قائمة مختصرة من الخيارات الهجومية مع مهاجم برينتفورد الإنجليزي إيفان توني (28 عامًا) ومهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد (24 عامًا) الذي يحظى بتقدير كبير. (ESPN)

يرغب فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، في التعاقد مع مدافع ليفربول الإنجليزي جو جوميز البالغ من العمر 27 عامًا. (ميرور)

عرض وست هام على المدافع الإنجليزي بن جونسون (24 عاما) عقدا محسنا لمدة خمس سنوات. (ذا أثليتك)

يقود فولهام الطريق للتعاقد مع مهاجم الكونغو الديمقراطية سيلاس كاتومبا مفومبا، 25 عامًا، من شتوتغارت، والذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني. (HITC)

جعل وست هام القائد البالغ من العمر 29 عامًا والمدافع الفرنسي كورت زوما متاحًا للانتقال. (حديث الفريق)