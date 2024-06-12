نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير ملعب مباراة بيراميدز وبلدية المحلة في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز في الجولة 26 من بطولة الدوري إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المحلة.

وكانت إدارة المحلة قررت إغلاق الملعب للصيانة ما تطلب معه نقل اللقاء وباقي مباريات البلدية إلى ملعب بديل.

وبعد الاتصالات تم الاتفاق على استضافة استاد السويس لمباراة البلدية وبيراميدز، المحدد لها السابعة من مساء يوم 19 يونيو الجاري.

