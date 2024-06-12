الأهلي يكشف للفجر الرياضي حقيقة رحيل كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب ليس لديه أي عروض رسمية خارجيه في الوقت الحالي حتى يرحل عن القلعة الحمراء، وما تم تداوله بشأن انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الجاري، غير صحيح.



وأضاف، أن هناك أكثر من 6 لاعبين سيرحلون عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وفقا لما حدده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في اجتماعه الأخير مع لجنة الكرة، والتي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي.

وواصل، أن الأسماء التي تم ترشيحها للرحيل عن الأهلي، من الوارد أن يتغير القرار بالنسبة لهم، حيث من المتوقع مشاركتهم في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز ويتغيّر قرار رحيلهم، حال تألقهم.



ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.