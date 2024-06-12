نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: سنحصل على حق انبي وفقًا لسعر الدولار وقت الدفع.. والزمالك "مبيضحكش عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن النادي الأهلي سوف يقوم بتسلم قيمة صفقة حمدي فتحي على دفعات، والنادي البترولي سيحصل على حقوقه أيضا، مشددًا على أن القلعة الحمراء تدرك التزاماتها جيدًا، ونسبة النادي البترولي 20% وسيحصل عليها بكل تأكيد.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "سنحصل على حق انبي من صفقة حمدي فتحي، وفقًا لسعر الدولار وقت الدفع، وتحدثت مع مسئولي الأهلي أمير توفيق وسعد شلبي وهناك حالة تفاهم تام، وعندما يتسلم النادي الدفعة الثانية والثالثة سوف يتم تحويل نسبة النادي".

وأضاف: "صفقة حمدي فتحي تخص النادي الأهلي، وليس من المنطق أو الكياسة التعليق على أي شئ لا يخص إنبي، وهذا هو العُرف الذي يجب اتباعه، بينما صفقة زياد كمال مع الزمالك نعلم كل التفاصيل".

وتابع: "نادي إنبي تنازل عن حق رعاية حمدي فتحي دعما لنادي دمنهور، ولعب في صفوف الفريق البترولي لمدة سنة وثلاث شهور، وحقوق الرعاية يتم توزيعه نادي انبي وبتروجت ودمنهور، وقمنا بالتنازل عن النسبة لدعم أحد الأندية الشعبية.

وأكمل: "نادي الزمالك (ميضحكش عليه)، وزياد كمال سنحصل على 30 مليون في عامين ونصف اعارة، ونريد احتراف محمد حمدي خارج مصر بنفس النظام، وأنا أقيم زياد كمال بـ60 مليون جنيه، وكانت الرغبة الأولى من جانب الزمالك في شراء عقده، وفكروا بشكل احترافي وتمت إعارته في النهاية".

وأكد: "لو زياد كمال تألق واحترف خارجيا، فأن المبلغ المدفوع من الزمالك سيكون لا شئ، وسيحصل النادي الأبيض على نسبة أيضا من قرار بيعه خارجيا".

وأشار إلى أنه يرفض بيع أحمد نادر حواش ومحمد حمدي داخل مصر، ويتمنى بيعهم خارجيا للاستفادة منهم لإثبات تفوق النادي البترولي، وقدرات قطاع الناشئين المميزة، والتأكيد على صناعة كرة القدم بشكل جيد داخل نادي انبي.

وتابع: "أحمد أمين أوفا مهاجم انبي من الممكن بيعه خارج مصر، وسنحدد السعر وفقًا لعدة أمور، ولا نريد بيعه داخليًا مطلقًا حتى لو بـ30 مليون جنيه، والدوري المصري يعاني من أزمة مهاجمين، وعند بيع اوفا سنقوم ببيعه برقم كبير بكل تأكيد، وربما يكون هناك نادي ينافس على البطولات يرغب في ضمه، وقتها نجلس معه ونتفاوض على البيع والشراء".

وأهدى رئيس نادي إنبي، الإعلامي محمد شبانة، هدية على الهواء مباشرة، وهي عبارة عن "بورتريه" يضم أوراق رسمية، يوثق الجهد المبذول من جانب إدارة النادي البترولي لحماية حقوق النادي في قصة إبراهيم سعيد لاعب النادي المصري الذي تم تزوير أوراق قيده.

وشدد دائما على أنه حريص على توثيق أي لحظات ينجح فيها خلال مسيرته، مؤكدا أنه يوثق تلك اللحظات من أجل محاربة التزوير في قطاعات الناشئين.

وأتم: "أقول للاعبي فريق 2003 فعلت كل شئ للحصول على حقوقكم في التتويج باللقب، ولأن ربنا سوف يحاسبني على ذلك، والاحتراف اصله العدل".

