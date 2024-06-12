نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي ومنافسة ثنائية نارية لضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 12-6-2024 في السطور التالية:

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب ليس لديه أي عروض رسمية خارجيه في الوقت الحالي حتى يرحل عن القلعة الحمراء، وما تم تداوله بشأن انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الجاري، غير صحيح.

وأضاف، أن هناك أكثر من 6 لاعبين سيرحلون عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وفقا لما حدده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، في اجتماعه الأخير مع لجنة الكرة، والتي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي.

وواصل، أن الأسماء التي تم ترشيحها للرحيل عن الأهلي، من الوارد أن يتغير القرار بالنسبة لهم، حيث من المتوقع مشاركتهم في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز ويتغيّر قرار رحيلهم، حال تألقهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بورتو ينافس يوفنتوس على التعاقد مع نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن نادي بورتو البرتغالي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن بورتو يريد التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة البرتغالية أن بورتو سيواجه منافسة شرسة من قبل يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع مهاجم برشلونة في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد أعطى الضوء الأخضر لرحيل فيتور روكي في الميركاتو الصيفي.

