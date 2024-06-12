بعد 14 خسارة.. مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج

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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الإبقاء على إريك تن هاغ في منصب المدير الفني للفريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

بعد 14 خسارة.. مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تن هاغ

ورغم الموسم الباهت الذي قدمه مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، فإنه اختتمه على أفضل وجه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه 2-1 على جاره اللدود مانشستر سيتي، في المباراة النهائية للمسابقة العريقة.

وأمضى مسؤولو يونايتد الأسبوعين الماضيين في مراجعة أداء الفريق الأول بشكل كامل خلال موسم 2023-2024، مما أثار التكهنات بشأن مستقبل هاغ.

وكشفت بي أيه ميديا أن إدارة يونايتد قررت الإبقاء على المدرب الهولندي (54 عامًا) في منصبه بعد النظر في جميع الاحتمالات.

وتردد أن مسؤولي النادي بدأوا المفاوضات مع تن هاغ لتمديد التعاقد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، أجرى محادثات مع توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي السابق، في فرنسا الأسبوع الماضي مع تزايد الغموض حول مصير تن هاغ.

وتعرض مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق لضغوط متزايدة، لا سيما في ظل تراجع أداء يونايتد، الذي تلقى 14 خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، مع انعكس مستواه المحلي السيئ في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع المسابقة القارية مبكرًا عقب تذيله ترتيب مجموعته بمرحلة المجموعات.