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أحمد جودة - القاهرة - حققت تشيلي فوزًا عريضًا على باراغواي بثلاثة أهداف نظيفة، لتقدم أداءً قويًا في مباراتها الودية الوحيدة، قبل أن يستهل المنتخبان مشوارهما في بطولة كوبا أمريكا، المقرر انطلاقها في 20 من يونيو (حزيران) الجاري في الولايات المتحدة.

استعدادًا لكوبا أمريكا.. تشيلي تهزم باراجواي وديًا

ووسط تشجيع 45 ألف متفرج، عاد المنتخب التشيلي، اليوم الأربعاء، إلى الملعب الوطني في سانتياغو- حيث فاز بلقبه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2015- بعد 4 سنوات من الغياب، بعدما خاض آخر مباراة له عليه في غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا.

وأحرز أهداف أصحاب الأرض فيكتور دافيلا بواقع ثنائية في الدقيقتين 17 و37، وإدواردو فارغاس في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة الأولى تحت إشراف ريكاردو غاريكا على الأراضي التشيلية بعرض مقنع، مما ساهم في زيادة الحماس الذي استعاده التشيليون حيال منتخبهم منذ تولي المدرب الأرجنتيني الإدارة الفنية لفريقهم الوطني، بعد المباراتين اللتين خاضهما في مارس (آذار) الماضي في أوروبا بفوزه على ألبانيا 3-0 وهزيمته أمام فرنسا 2-3.

وفي بداية الشوط الثاني أدخل مدرب باراغواي، الأرجنتيني دانييل غارنيرو، تعديلات على خط وسط فريقه رغم استحواذه على الكرة، سعيًا لمنح دفعة أكبر للهجوم، لكنه لم يتمكن في النهاية من هز شباك الخصم.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب التشيلي يوم الأحد المقبل إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوض مباراته الأولى في كوبا أمريكا أمام بيرو في 21 يونيو (حزيران)، ليواجه لاحقًا الأرجنتين وكندا ضمن المجموعة الأولى.

أما منتخب باراغواي، فسيخوض مباراة ودية أخرى أمام بنما يوم الأحد المقبل، قبل ظهوره لأول مرة في البطولة القارية أمام كولومبيا في 24 يونيو (حزيران)، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا البرازيل وكوستاريكا.