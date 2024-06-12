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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي طلب رسميا تمديد عقد الفرنسي أنطوني موديست لمدة شهرين.

شبانة: كولر يطلب تمديد عقد موديست شهرين وتحفظ لجنة التخطيط

وأضاف شبانة ان لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تحفظت على طلب مارسيل كولر بسبب المستويات التي قدمها اللاعب مع الفريق الأحمر منذ ان تم التعاقد معه.

وأكد شبانة في تصريحاته على أن تحفظ لجنة التخطيط على طلب السويسري اختتم بأن تكون كلمة الحسم والفصل في هذا الملف بالكامل لمحمود الخطيب رئيس النادي.

