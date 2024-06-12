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أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف حول إمكانية التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يحسم موقفه من ضم بغداد بونجاح

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال الموسم الجديد، من أجل الاستعداد لبطولتي انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك تحفظ على فكرة التفاوض مع الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تم طرح اسمه.

وتابع: "اللاعب الجزائري قبولًا داخل القلعة الحمراء بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها مقارنة بحجم الرواتب المقررة للأجانب داخل الفريق، حيث يتقاضى راتب سنوي بقيمة 5 ملايين دولار".

وأضاف: "كما أن تقدم بونجاح في العمر ووصوله إلى عامه الـ33، يمنع وصوله للقلعة الحمراء، في ظل رغبة كولر بالتعاقد مع مهاجمين شباب قادرين على التواجد لأكثر من موسم".

