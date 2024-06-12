نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..ألمانيا تخسر أحد نجومها قبل يومين من انطلاق يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحافية ألمانية أن ألكسندر بافلوفيتش، نجم خط وسط ألمانيا وبايرن ميونيخ، سيغيب عن بطولة أوروبا 2024 بسبب المرض.

وقالت يومية "بيلد" الألمانية، أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لن يتمكن من المشاركة مع ألمانيا في اليورو على أرضه بسبب التهاب اللوزتين، وبالتالي فهو غير متاح للمدرب يوليان ناغلسمان (36 عامًا) للبطولة التي تبدأ الجمعة.

وفقًا للصحيفة، فقد واجه بافلوفيتش في الماضي مشاكل متكررة في اللوزتين، ولهذا السبب غاب عن المباراتين الدوليتين في مارس ضد فرنسا (2-0) وهولندا (2-1).

وبعد عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت المباراة الدولية ضد اليونان (2-1) الجمعة الماضي، لم يعد لاعب خط الوسط إلى مقر المنتخب الألماني. كما غاب عن التدريبات يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكرت "بيلد" أن إيمري تشان، قائد بوروسيا دورتموند، سيكون البديل لبافلوفيتش، الذي تسبب غيابه بتأجيل الصورة الرسمية للمنتخب الألماني التي كان من المقرر التقاطها الثلاثاء.